Cumhuriyet’in 101'inci yılı Kartal’da Bengü'yle kutlanacak

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümünü düzenlenen etkinliklerle kutlayacak.

Kutlama programı, 28 Ekim Pazartesi günü, saat 13.00’te Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde çelenk bırakma töreni ile başlayacak.

29 Ekim Salı günü saat 19.23'te Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı Kazım Meydanı’nda toplanan ilçe sakinleri ile her yıl gerçekleştirilen "Büyük Fener Alayı Yürüyüşü'nü gerçekleştirerek etkinliklerin yapılacağı Kartal Meydanı’na gelecek. Yürüyüşün ardından Kartal Meydanı’nda sanatçı Bengü konser verecek.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bir asrı aşan Cumhuriyet’imizin; daha nice yüz yıllara sığacak sevgi ve coşkusunu hep birlikte yaşamak, başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizin aziz hatırasını şükranla, minnetle anmak amacıyla tüm komşularımı, 29 Ekim Salı günü, saat 19.23’te Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüşümüze davet ediyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" dedi.