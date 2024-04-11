Cumhur İttifakı'nın bayramlaşmasında 31 Mart diyaloğu: Millet uyardı

Ramazan Bayramı nedeniyle partiler arası ziyaretler sürüyor. AKP heyeti bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "Millet tarafından bir uyarı oldu mu? Evet, bir uyarı oldu. Uyarılar anlaşıldı. Millet iradesine karşı kimsenin diyeceği bir şey yok" ifadelerini kullandı. AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise "Milletimizin mesaj verme kabiliyetine inanırız. Milletimizin verdiği mesajı anlamaya çalışacağız" diye konuştu.

"OY KAYMASI YOK"

Seçimlerle ilgili konuşan Mevlüt Karakaya, "Yerel seçimleri tek bir faktöre bağlamak ve değerlendirmek mümkün değil. Çok faktörlü bir seçimden bahsediyoruz" diyen Karakaya, şöyle devam etti:

* İl genel meclisi üyeliklerine bakıldığında Cumhur İttifakı’nın öyle denildiği şekilde bir oy kaybı da söz konusu değil. Elbette kaybettiğimiz, yeni ilave ettiğimiz yerler var. Eksiklikler, fazlalıklar neyse üzerinde durulacak, çalışılacak. Cumhur İttifakı olarak denildiği şekilde oy kayması söz konusu değil.

*Ağırlıklı olarak seçmen sandığa gitmeyerek gösterdi. Tabii bu, sonuçları görmemezlikten gelme anlamına gelmiyor. Cumhur İttifakı’ndan CHP’ye kitlesel bir anlamda oy hareketinin olmadığını çok rahatlıkla söylemek mümkün. Kaybedilen belediye başkanlıklarını da baktığımızda her şeyde bir hayır vardır diyoruz.

AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da ziyarette şunları belirtti:

*Hiçbir mazeret üretmeden, 'sonuçlar şöyle oldu, böyle oldu' gibi tartışmalara mahal vermeksizin milletimizin iradesi budur. Milletimizin mesaj verme kabiliyetine inanırız. Milletimizin verdiği mesajı anlamaya çalışacağız. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmaksızın, ittifakımız çok büyük olgunlukla karşıladı.

MHP de AKP'yi ziyaret etti. O ziyarette ilginç diyaloglar yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti, AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ağırladı.

İSRAİL KONUSUNDA ERDOĞAN'A MHP DESTEĞİ

İsrail’in Gazze saldırısı ve Türkiye'nin İsrail ile ticaretine yönelik tepkilere değinen Sadir Durmaz "Dünya’nın göz önünde bir soykırım yapılıyor. Bir terör devletiyle karşı karşıyayız. Türkiye, dünyada en fazla yardımı yaparken birilerinin bunu farklı değerlendirip istismar konusu yapması kabul edilebilir bir durum değil. Cumhurbaşkanımızın gayretlerinin ve attığı, atacağı adımların sonuna kadar arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

'TRAFOYA KEDİ GİRDİ' DEMEDİLER DİYALOĞU

AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da “Önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz geçirilecek olan o süreçte güçlü bir şekilde yolumuza devam edip milletimiz için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmaya, üretmeye, gayret etmeye, üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Sadir Durmaz da “Bu seçimde ilk defa birileri, seçim sonuçlarına çok itiraz etmedi. ‘Tek adam rejimi var. O yüzden böyle bir sonuç çıktı’ demediler. ‘Trafoya kediler girdi, o yüzden böyle oldu’ demediler" ifadelerini kullanırken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise “Bizim demokrasi kültürünün yerleşmesi ve özümsenmesi noktasında gerçekten güzel örneklerimiz. Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak yaşayan ve hayata geçiren bir siyasi tecrübeyiz aslında" değerlendirmelerinde bulundu.