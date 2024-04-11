Dündar ile Kılıçdaroğlu’nun kavgasına Ahmet Hakan da girdi: Bu cümleyi söylemeyeni dövüyorlar

Kaynak: Hürriyet
Dündar ile Kılıçdaroğlu’nun kavgasına Ahmet Hakan da girdi: Bu cümleyi söylemeyeni dövüyorlar
Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘açık mektup’ kavgasına Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da katıldı.

Uğur Dündar’ın 14 Mayıs seçimlerinde aday olan Kılıçdaroğlu için ‘tarih sizi affetmeyecek’ çıkışı tartışma yaratmıştı.

Kılıçdaroğlu uzun bir ‘açık mektup’ yazarak Uğur Dündar’a geçmişte yaptıklarını hatırlattı.

İkili arasında karşılıklı atışma devam ederken Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da devreye girdi.

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu için “Yanlış tanımışım” ifadesini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU TANIYAMAMIŞIM"

Ahmet Hakan'ın "Kılıçdaroğlu / Uğur Dündar tartışmasına dair" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"UĞUR Dündar, herkesin söylediği bir şeyi söylemiş.

Demiş ki:

“Kılıçdaroğlu aday olmasaydı Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılırdı.”

Bu cümleyi söylemeyen kalmadı.

Hatta bu cümlemeyi söylemeyenleri dövüyorlar.

O derece yani. Fakat ne hikmetse Kemal Kılıçdaroğlu, bu cümleyi sanki ilk kez ve sadece Uğur Dündar dile getirmiş gibi Uğur Dündar’a yüklendi.

Ama nasıl bir yüklenme.

Hiç kendi tarzına uygun olmayan bir biçimde resmen Uğur Dündar’ın cemaziyülevvelini çıkararak.

Konuyu alabildiğine kişiselleştirerek.

İçine attığı ne varsa hepsini Uğur Dündar üzerinden dışa vurarak.

Bir kez daha söylüyorum:

Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili kanaatlerim şunlardı:

İnanılmaz kibar. Duygularından arınmış. Hırstan uzak. Kin tutmaz.

Son birkaç yıldır her yaşadığımız olayda Kemal Kılıçdaroğlu’nu ne kadar yanlış tanıdığımı bir kez daha iyi anlıyorum.

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