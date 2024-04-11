AKP ve CHP'den 'birlikte çalışma' mesajı

Ankara’nın bir geleneği olan siyasi parti bayramlaşmaları bayramın ikinci gününde yaşanıyor.

Başkentteki ilk bayramlaşma töreni CHP Genel Merkezi’nde CHP ile AKP arasında yaşandı.

CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma törenine AKP heyetine AKP MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlık etti.

Heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki kabul heyeti karşıladı.

"HEP BERABER ÇALIŞMA DUYGUSUNDAYIZ"

Bayramlaşmada ilk dikkat çeken ekonomi oldu.

Bu noktada Nazlıaka, bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu belirtti, “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz.” İfadelerini kullandı.



"KUTUPLAŞMAYI BIRAKIP KALP KALBE GELMEMİZ GEREKİYOR"

AKP'li heyetinin başındaki Sert ise sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine vurgu yaptı. “Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor.” diyen Sert, “Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız.” Dedi.

31 Mart seçim sonuçlarına da vurgu yapan Sert, “Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor.” Değerlendirmesinde bulundu.

Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze’ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail’e yönelik alınan tedbirleri olumlu karışıladıklarını aktardı, “Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz.” Dedi.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDEKİ BAYRAMLAŞMA

AKP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşmada ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ev sahipliği yaptı.

AKP heyeti, ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, başkanlığındaki heyetle, AKP Genel Merkezi’nde görüşerek bayramlaştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Gazze davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biriyiz, liderlerden birine sahibiz.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ise “Dünyadaki tüm ülkeler tarafından mazlum insanların öldürülmesinin engellenmesini temenni ediyoruz.” Değerlendirmesinde bulundu.



AKP heyetinin ikinci misafiri ise MHP heyeti oldu.

MHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz başkanlık etti.

AKP'nin bir diğer ziyaretçisi ise İYİ Parti heyeti oldu.

Bayramlaşmak için AKP Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti heyetine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu başkanlık etti.