Cüneyt Çakır Almanya'da ortaya çıktı. 'Aman dikkat' diye uyardı

Bir süredir Gürcistan Futbol Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cüneyt Çakır, Türkiye-Gürcistan maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Çakır, "Avrupa Şampiyonası'nda hem Türkiye'nin hem de Gürcistan'ın olması beni ayrı mutlu etti. Ne iyi bir tesadüf ki ikisi de aynı grupta yer alıyorum. Temennim bu gruptan el ele çıkmaları. Milli Takımımız'ı anlatmaya gerek yok. Günümüzde olursak karşımızda ne İngiltere, ne Fransa ne de Almanya durabilir. Gürcistan da iyi bir takım. Uzun zamandır çok programlı bir şekilde çalışıyorlar. Somut adımlar attılar ve bugün Avrupa Şampiyonası'ndalar. Genç bir takım. Çok güzel bir maç olacak. Çok önemli oyuncuları ver. Napoli'de oynayan Kvara çok önemli. Çok iyi bir takım. Hem hücumda hem savunmada birlikte hareket ediyorlar. Kompakt bir takım" diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemi Tello konusunda da konuşan Çakır, "Tello tanıdığım bir hakem. FIFAda ana eğitimcilerden biriyim. Dünya Kupası'na gidecek hakemleri hazırlıyoruz. Birçok kez vakit geçirme fırsatım oldu kendisiyle. Çok başarılı bir hakem" yorumunu yaptı.

Son olarak Halil Umut Meler'in, EURO 2024'te görev almasını değerlendiren Cüneyt Çakır, "Buraya katılan bütün hakemler başarılı. Halil Umut Meler de yardımcı arkadaşları ile beraber Türkiye'yi temsil ediyorlar. Türk insanı olarak, onların abileri olarak onlarla gurur duyuyorum. İnşallah gidebildikleri kadar giderler. Ben bayrağı Ahmet Çakar hocamdan aldım. Hedefim her zaman ülkemi üst düzeyde temsil etmekti. Şimdi bayrağı teslim ettik. Onlar da Türkiye'yi gururla temsil ederler" dedi.