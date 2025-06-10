Cüneyt Özdemir gündeme taşıdı! Bu ülkede polis olmak…

Şu dönemde özellikle büyük şehirlerde görevli polislerin yaşadıkları sıkıntıları mercek altına alan Özdemir ve Taş, “Bu kadar yoğun bir polis izleyici kitlemiz olduğunu bilmiyorduk. Bize aktardıkları sorunları size ve yetkililere duyurmak görevimiz oldu" diyen Kenan Taş konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bir gün arabayla gidiyorum, bir anda üç tane polis beni durdurdu, “Abi bizi de atar mısın ileriye doğru” dediler. Yolda yaşadıkları mesleki sıkıntıları anlatmaya başladılar. Aslında polislerin birçok sıkıntıları var Cüneyt Bey. Örneğin devlet memurlarına farklı farklı noktalarda yemekler, yemek ücretleri veriliyor bazılarına veriliyor. Bazılarına verilmiyor. Mesela polislere her gittikleri olaylarda sandviç meyve suyu falan gibi şeyler veriliyor.

Günlük çalışmaları sırasında bir yemek problemleri var. İkincisi de; deniyor ki, her polis her noktada aynı maaşı alıyor. Şimdi örneğin İstanbul'daki polis de İstanbul'da ev kirası ödeyen polis de, Bingöl'de, Trabzon'un ilçelerinde, Balıkesir'deki polis de aynı kirayı mı veriyor? Hayır vermiyor. Böyle bölgeler arası maaş eşitsizliği oluşuyor. Çünkü büyükşehirdeki polisin masrafı daha fazla. En azından kira desteği verilmesi gerektiğini söylüyorlar ve herkesten çok çalışıyorlar. Diyor ki, ya bizi düzgün çalıştırın ya da mesai verin. Bunu da aslında şundan istediklerini düşünüyorum tamamen ülkedeki ekonomiden dolayı. Böyle farklı farklı noktalarda polislerin sıkıntıları var”

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Bu sorunların medyaya pek yansımadığına dikkat çeken Cüneyt Özdemir de şöyle konuştu: Mesela hükümeti destekleyen medyada polisin sıkıntısı var diye bir şey duyamazsın. Sonuçta polis kardeşimiz, asker kardeşimiz de dönüyor dolaşıyor, ‘ya şu bizim sıkıntıları bir dile getirin’ diye bize geliyorlar. Yani doğru adrese geliyorlar.

Buradan da duyuralım bence zaten Türkiye'deki memuriyette bir sıkıntı var. Mesela şu anda Bodrum'da memurların birçoğu Milas'ın köylerinde yaşamaya başlamış. Neden, çünkü Bodrum'un içi çok pahalı. Sen şimdi buraya geliyorsun, 50 dakika 60 dakika ötedeki bir köyde yer tutmak zorunda kalıyorsun. Benzer bir durum şimdi Büyükşehirdeki bir polisle Balıkesir'deki polisin görev yapma şekli değişik değil mi.

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Yani sadece ulaşımı 2 saat sürüyordur binip bir yere varması, hani normalde merkezi bir yere varması. Biraz bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Aslında bunu asgari ücrette de böyle bakmak lazım Kenan. En tabandaki özlük haklarında, öğretmene de böyle bakmak lazım, devlet memurlarına böyle bakmak lazım. Sen şimdi dünyanın en pahalı şehrini kurmuşsun, Bodrum7da almış başına gitmiş fiyatlar. Şimdi diyorsun ki memura burada tapuda çalış, sağlık görevlisi olarak çalış, polis olarak çalış… Peki çalışsın, nerede kalacak, nerede yaşayacak.

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Mesela Londra'da, New York'ta da vardır… New York’un ortasında kahverengi binalar görürüz. Onlar belediyenin tahsis ettiği binalardır. Genelde daha fakir bir kesme ki, çünkü oradaki dengeyi kurabilsin. Yani şimdi orada bir çalışanlar var, garson var, aşçı var, temizlikçi var, itfaiyeci var… Yani şimdi bunları şehrin dışına atamazsın. Londra'da da mesela gidersin Chelsea'ye en havalı yerde bilmem kaç milyon dolarlık yerin yanında belediyenintahsis ettiği daha uygun fiyatlı evler vardır. Şimdi bizde zaten böyle bir politika da yok.

Tabii bu dediklerim çok lüks tüketim… Benim şu anda söylediklerim yani, polise fazla mesai falan, tabii böylesine bir enflasyonda fazla mesai 240, 270 saat çalışmayı verseler de yetmeyecek. Yani sonuçta öyle bir enflasyonla karşı karşıyayız ki, polis kardeşim ne yazık ki faturayı hep beraber ödüyoruz. Yani ister öğrenci ol ister polis ol ister asker ol…