Cüneyt Özdemir İstanbul’da alkol yasağını savundu. Valiliğe tam destek verdi

İstanbul Valiliği’nin yayınladığı içki yasağı genelgesine Cüneyt Özdemir’den destek geldi. Özdemir, ABD’yi örnek göstererek “Amerika’da elinde içki şişesiyle dolaşamazsın” dedi.

Cüneyt Özdemir İstanbul’da alkol yasağını savundu. Valiliğe tam destek verdi

İstanbul Valisi Davut Gül, "Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında" kalan halka açık alanlarda alkollü içki içilmesini yasakladı. Bu karara Cüneyt Özdemir destek verdi.

Kararın doğru olduğunu savunan Özdemir, “Birinci dünya ülkelerinin hiçbirinde 21 yaşından küçüklere içki satılmıyor”, “Amerika’da elinde içki şişesiyle dolaşamazsın” ifadelerini kullandı.

İşte Cüneyt Özdemir’in o açıklamaları…

“Ben yıllarca ABD ve İngiltere'de yaşadım. 1. dünya ülkelerinin hiçbir yerinde 21 yaşından küçüklere içki satılmıyor. Bir kısmı 18 yaşında bir kısmı 21 yaşında. Sadece barlarda falan değil hiçbir yerde satılmıyor. Gidin bakalım bir tane plaja (Beache) bir tane denetim yapıldı mı? 'Siz çocuklara 16-17 yaşındakilere içki sattınız mı?' diye soruldu mu? Ya da ceza kesildi mi?

MEDENİ DÜNYADA BUNUN SINIRLARI VAR

Bu bir özgürlük olarak algılanıyor, işte alırım içkimi otururum mahallede içerim. Bu özgürlük falan değil. Medeni dünyada bunun sınırları var.

Mesela gidersin Coachella'ya dünyanın en büyük festivali. Herkes orada, kıyafet varla yok arasında, müzik-dans, eğlence. Ama gittiğin yerde sana bir bileklik veriyorlar. Sarı bileklik 21 yaşından büyük demek. Gidiyorsun bir alan var bir tane içkini al, o alan içerisinde içmek zorundasın. Çünkü diğer taraftaki insanlar içki içmiyor. Onları özendirmeyeceksin.

İÇKİ YASAĞI YOK KARDEŞİM

ABD'de elinde bira şişesiyle dolaşamazsın. Kese kağıdına koyarsın bir şeye koyarsın. İçki yasağı yok kardeşim. Kamuya açık yerlerde içkiyi bu kadar açık olarak dünyanın hiçbir yerinde içemiyorsun.”

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