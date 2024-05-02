Cüneyt Özdemir. TOGG daha uzun Audi'nin işlevi daha iyi

Şahsi Youtube kanalında yayınladığı son videosunda Erbaş'ın lüks araba takıntısını gündeme taşıyan Özdemir çok konuşulacak ifadeler kullandı. Sözlerine “Beyefendiye yetmiyor, yetiremiyoruz devletin malını” diye başlayan Özdemir “Diyoruz ki sana bir tane mercedes alalım, alıyoruz; yetmiyor. Bir tane daha istiyor. Bir tane daha alıyoruz. O da yetmiyor, diyor ki ‘Bir tane TOGG verin.’ TOGG’u da veriyoruz. O da yetmiyor” diye başlayan Özdemir, eleştiri dozunu giderek arttırdı.

Diyanetin yaptığı A8 açıklamasında yer alan “Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır” ifadesine de değinen Özdemir “Diyanet İşleri Başkanı ne kadar acil bir işi olabilir ki” serzenişinden sonra "Bir kılıf uydurmuşlar kiralıyoruz diyorlar. Allah aşkına, lütfen, insanların karşısına çıkıp ‘Kemer sıkacağız’, ‘Emekli kardeşim, sen biraz dişini sık’, ‘Hep beraber bu günleri geçiştireceğiz’, hutbelerde ‘İşte biraz az da idare edelim’ bilmem ne falan… Lütfen bunlarla gelmeyin artık” diye devam etti.

"CENNETE GİDEN ARABADAN BAHSEDİYORUZ"

Audi 8 ile TOGG arasında gerçekten nasıl bir fark olduğunu da mercek altına yatıran Özdemir, Audi’nin 15.800.000, TOGG’un ise 18.000.000 olduğunu belirttikten sonra “Cennete giden arabadan bahsediyoruz. 15.800.000 araca binince demek ki ancak sırat köprüsüne kadar gidebiliyorsun ama 18.000.000’e bindiğin zaman seni direkt cennete götürüyor araba. Herhalde öyle yani, hızla gidiyorsun cennete, konforlu gidiyorsun, şöyle rahat rahat, ayaklarını uzatıyorsun falan” diye konuştu.

Audi ile TOGG’un boyutlarını da karşılaştıran Özdemir “Boyu önemli evet” diye başladığı mukayesesini “Audi 8'in uzunluğu 5.90 m, genişliği işte 1 -2 metreye kadarmış; yüksekliği 1.470. TOGG’un uzunluğu fena değil yani. O da neredeyse 5 metre, hatta genişliği 2 metre, yüksekliği de daha fazla ama demek ki Audi'nin işlevi daha iyi herhalde. Yani boya baktığın zaman TOGG daha iyi gibi gözüküyor ama işleve baktığın zaman herhalde Audi'nin işlevi daha iyi hani bilmiyorum” diye bitirdi.