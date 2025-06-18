Cüneyt Özdemir’den ilginç tespit! Cezaevine girmeniz için her türlü kolaylık yapılıyor

Özdemir, “Geçen gün AK Parti'den önemli bir isimle biraz sohbet ettik. Diyork ki ‘Erdoğan her zaman seçimlere inanır, Seçimle kazanır ve kaybederse de gider.’ Dedim ki ‘evet haklısın da yani seçimdeki rakipleri şans eseri hepsi cezaevinde şu arada.’ Durum bu” dedi.

Özdemir, “Ben düne kadar Türkiye'de en tehlikeli mesleklerden bir tanesinin gazetecilik olduğunu düşünüyordum. Biliyorsun böyle express servis var, o servis sağ olsun ülkemiz böyle bir eşitlik yarattı, herkese aynı servisi vermeye başladı. Yani bir şeyi yanlış yazdığın an hop bir anda sabahleyin polis geliyor kapıya, hızlıca bir adliyeye uğruyorsun, sağlık kontrolü, akşam Silivri'de püfür püfür yatıyorsun” diye konuştu.

Cüneyt Özdemir şunları söyledi:

“Eskiden ben derdim ki ya gazetecilik çok tehlikeli ama şimdi daha tehlikeli bir meslek daha var; ‘Ben Cumhurbaşkanı adayıyım de, hop bir anda gittin. Nerede ziyarete geliyoruz; artık Silivri mi olur Afyon Cezaevi mi olur bilmiyoruz. O yüzden görevimiz tehlike Türkiye'de. Oğluma diyordum ki ‘Oğlum gazeteci olma başka bir mesleği seç artık.’ Bir de şunu ekleyeceğim ‘Maviciğim, Cumhurbaşkanı adayı olma çünkü çok tehlikeli. Tom Cruise filminde bu kadar macera yaşamıyor. Cumhurbaşkanı adaylarına bak, davalardan dava beğeniyorsun.“

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