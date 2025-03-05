Cunha'nın cezası tekrar gündemde

Matheus Cunha, Bournemouth karşısında FA Cup maçında penaltılarla alınan yenilgi sonrası İngiltere Futbol Federasyonu tarafından "uygunsuz hareket" suçlamasıyla karşı karşıya. Müsabakanın uzatma dakikalarının son anlarında Bournemouth'un Macar savunmacısı Milos Kerkez ile yaşadığı olay sonucu kırmızı kart gören 25 yaşındaki futbolcunun, rakibine önce üç kez saldırdığı ve ardından kafa attığı belirtildi.

Hakem Sam Barrott'un kırmızı kartını çıkarmasının ardından büyük tepki gösteren Cunha, sahadan güçlükle uzaklaştırıldı. Öfkeli forveti tünel girişine götürmek için güvenlik görevlilerinin müdahale etmek zorunda kaldığı bildirildi.

CEZA SÜRESİ UZAYABİLİR

Brezilyalı yıldızın Pazartesi gününe kadar suçlamalara yanıt vermesi gerekiyor. Halihazırda Everton, Southampton ve West Ham maçlarında cezalı olan Cunha, ekstra bir maç ceza alması durumunda 5 Nisan'da ligde düşme hattındaki Ipswich Town'a karşı oynanacak kritik karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Wolves, ligde 17. sırada yer alırken, düşme potasındaki Ipswich ile arasında yalnızca beş puanlık fark bulunuyor. Bu nedenle Cunha'nın uzun süreli yokluğu takım adına ciddi bir kayıp olabilir.

TEKRAR EDEN DİSİPLİN SORUNLARI

Bu sezon tüm kulvarlarda 15 gol atan ve son altı maçında beş kez fileleri havalandıran Cunha, Wolverhampton’ın en skorer ismi konumunda. Ancak yıldız oyuncunun saha içindeki agresif tavırları ve disiplinsiz hareketleri, takımını sıkıntıya sokmaya devam ediyor.

Cunha, Ocak ayında da Ipswich ile oynanan maçın ardından bir güvenlik görevlisinin gözlüğünü alarak iki maç men cezası almıştı. Son olay sonrası ceza süresinin daha da uzayabileceği konuşuluyor.