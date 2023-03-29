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Çürdükotu bitkisi neye iyi geliyor?

Çürdükotu bitkisinin hazımsızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:46
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Çürdükotu bitkisi neye iyi geliyor?

Çürdükotu bitkisi neye iyi geliyor?
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Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çürdükotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çürdükotu bitkisiyle ilgili detaylar…

ÇÜRDÜKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Dallı, budaklı, yaprakları sivri ve ayva biçiminde bir çeşit bitkidir. Çiçekleri mavi renkte olup, dikenlidir. Çiçeklerinin tozu; sarı veya sarımsıdır. Tadı acıdır.

ÇÜRDÜKOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

- İdrar söktürür.

-Hazımsızlık ve mide zafiyetini giderir.

-Kulunç ağrılarını keser.

-Zayıf çocukların gelişmesine yardımcı olur.

-Balgam söktürücüdür ve boğaza rahatlık verir

– Soğuk algınlığını gidermeye yardım eder

– Nezle sebebiyle tahriş olmuş mukozayı tedavi eder

– Bronşit, öksürük, boğaz ağrısı, nezle ve neredeyse bütün nefes yolu problemlerini tedavi etmeye yardımcı olur

-İştah açıcıdır

-Düşük tansiyona iyi gelir

-Yaraları, bereleri, çizik ve ezilmeleri geçirir

– Akciğer hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunur

– Kalp hastalıklarının geçmesine yardım eder

ÇÜRDÜKOTU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

2 tatlı kaşığı çiçek-yaprak karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür ve 10-15 dakika demlendirilir. Süzülerek içilir. Tadı acı gelirse bir miktar bal karıştırılabilir. Günde üç kez birer bardak içilir.

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