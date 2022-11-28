Bugün size memleketin en berbat, çürümüş, artık leş gibi kokan iki konusundan bahsedeceğim.

Biri faiz, diğeri de liyakatsiz hatta haksız devlet memurluğu atamaları.

Gelin şu faiz meselesine hemen bir noktayı koyalım.

Çünkü Cumhurbaşkanı ve hükümeti, faiz konusunda bugüne kadar ne dediyse tersini yaptı. Bunun bilinçli mi bilinçsizce mi yapıldığını siz değerlendirin.

Eğer Cumhurbaşkanı "Ben ekonomistim" diyorsa bu durumun bilinçli olarak yapıldığını temel alarak hareket etmemiz gerekiyor.

Faiz oranlarımız en son 150 baz puan düşüş ile 9'a sabitlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her konuşmasında yüksek faizin verdiği zararlardan bahsediyor değil mi?

Fakat hükümet ettiği belediyelerin tamamı faiz batağına düştükçe düşüyor. Bunun için hiçbir şey yapmıyorlar.

Sayıştay'ın 134 belediye ve bağlı iştiraklerinde yapmış olduğu raporların tamamından derlediklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Her yıl olduğu gibi yine belediyelerin tamamının ödedikleri faiz miktarını çıkardım.

Hiç uzatmadan vereyim…

Bu rakam 1 yıllık toplam 5 milyar 992 milyon TL.

Yani bugünkü kur ile (18,62) 321 milyon 804 bin dolar.

Bu para bizim alın terimiz ile oluşturduğumuz vergiler ile ödenecek. Hükümet kendi cebinden karşılamayacak bu parayı.

Yine tüm raporlardan derlediğim çok önemli bir bilgiyi daha sizlere sunmak istiyorum.

Atamalar.

Daha önce hatırlarsanız birçok yazımda devlet kurumlarının ve belediyelerin kendilerine tanınan bazı hakları art niyetli kullanarak istedikleri kişileri devlet memuru yaptığını veya sınavla müdür olması gerekirken hülleli yollar ile müdür, şef yaptığını yazmıştım.

Bu yıl durum değişmemiş, hatta bu art niyet başka bir seviyeye evrilmiş.

Anlatayım…

Mesela fiilen icra edilmeyen yani olmayan hayali daire başkanlığı oluşturulmuş ve bu kadrolara atama yapılmış mıdır? Veya Özel Kalem Müdürlüğü, memurluğa geçiş aracı olarak kullanılmış mıdır? Özel sınavla girilen zabıtalık görevine özel atamalar yapılmış mıdır?

Daha neler neler…

Nasıl olur demeyin.

Olmuş.

Yasa apaçık ortada. Uyması gerekenler bu haksız atamaları yapanların kendileri. Uymazlarsa ne olması gerekir. Cezalandırılmaları… Ama ceza alan yok.

Yasaya göre aylığın kadroya bağlı olarak ödeneceği, memurun kadrosu ile fiilen yürütmekte olduğu görevi arasında ilişkinin bulunması gerektiği belirtilmiş.

Ama belediyeler ve iştirakleri tarafından yönetmelikte belirtilen esaslara göre belirlenen seçimlik bazı daire başkanlığı kadrosunun görev tanımları olmadan kullanıldığı anlaşılmış. Hatta bu kadrolara ilişkin harcama birimlerinin oluşturulmadığı ve bütçesinin bulunmadığı, dolayısıyla bu kadrolara atanan personelin fiilen daire başkanlığı görevini yürütmediği tespit edilmiş.

Peki kaç kişi dersiniz?

Şanlıurfa Su İdaresi'nde bu yöntemle hayali kadrolarda olan kişi sayısı belirtilmemiş ancak toplam 6 belediyede 67 kişi hayali kadrolara atanmış!

Bakın yasada kamu yönetiminde idari açıdan özellik taşıyan bazı görevler için genel kurallara bağlı kalmaksızın atanabilme olanağı sağlayan memur kadrolarına "istisnai memuriyet" hakkı var.

Fakat bu atamaların Bakanlık izniyle yapılması gerekiyor.

Peki, Özel Kalem Müdürlüğü'ne tanınan muafiyet kapsamında özel kalem müdürü olarak atanıp devlet memurluğuna geçiş yapan kaç kişi var?

4 belediyede 12 kişi. Bu kişiler "özel kalem" kadrosuna atanıp memur kadrosuna geçmişler, çok kısa süre sonra da başka kurumlara tayin olmuşlar.

Gelin bir örnek vereyim…

Manisa'nın Soma ilçesinde yapılan incelemede, 2013 ve 2018 yılları arasında beş personelin özel kalem müdürlüğüne açıktan atandığı, bunlardan ikisinin 1 gün sonra, birinin 25 gün, diğerinin ise 26 gün sonra belediyede memur kadrosuna nakledildiği ortaya çıktı.

Ne sınava giriyorlar ne de çalışıyorlar. 1 günlüğüne atanıyorlar hop memurluğa geçiyorlar. Nasıl hak yediklerini görün istiyorum.

Peki…

Görevde yükselme sınavına girmeden müdürlük kadrosuna geçiş yöntemi olarak başkan yardımcılığı kadrosunu kullanarak müdür olan kaç kişi var?

1 belediyede 6 kişi…

Asli ve sürekli kamu hizmetleri içerisinde yer alan belediye kolluk faaliyetinin memur personel dışında bir personel ile gayrîresmi ZABITA çalıştırma faaliyetinde çalıştırılan kaç kişi var dersiniz?

2 belediyede 83 kişi…

"Sözleşmeli Personel" olarak işe alınan kaç kişi belediye iştiraklerinde müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiş?

İki belediyede sayısı belli olmamak ile birlikte, 16 belediyede tam 103 kişi!

Bakın bu atamaların tamamı kanuna ve yönetmeliklere aykırı…

Tek tek maddelerini yazıp canınızı sıkmayayım. Ama hepsinin kanuna uyup uymadıklarına dair açıp baktım. Bu atamalar hak olmasına rağmen hepsi belli bir kısıtlama ve gereklilik halinde yapılmalı.

Bunlar bütün torpillileri bu açıktan yararlanarak devlete memur yapmışlar. Üstelik hiçbir iş yapmıyorlar. Hepsi bankamatik memuru.

Bakın mesela kanunun öngördüğü haller dışında dolu müdür kadrosuna vekil müdür ataması yapılmaması gerekmektedir.

Gerekmektedir ama peki, dolu olan müdürlük kadrolarına başka müdür ve memurların vekaleten kaç kişi görevlendirilmiştir?

8 belediyede 79 kişi…

Atadıkları adamlara yasal olmamasına rağmen harcama yetkisi bile vermişler.

Tek nefeste kaç kişi saydık. Sonuçta şunu demek istiyorum. Sizler yıllarca dirsek çürütüp okuyup, didindiniz. Liyakat esasına göre devlette hizmet etmek istediniz veya istiyorsunuz.

Bu sistemde unutun!

Yok öyle bir dünya.

Bu ülkede lise mezunu doktorlar yakalanıyor hastanelerde. Ameliyatlara bile girmiş. İnternete girin bakın...

Artık siyasi çıkarların, siyasi emellerin öncelendiği insan değerlerinin ve emeğin yok sayıldığı bir dönem.

Bu yüzden çürüyoruz.