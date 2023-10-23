Çuval yüklü kamyonet büyük tehlikeye neden oldu

Kepez istikametine seyir eden bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Kasaya yığılmış metrelerce yüksekliğe ulaşan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi bir faciayı önlerken, sürücünün zaman zaman yola malzeme dökerek yoluna devam etmesi ise pes dedirtti.

Çuval yüklü kamyonetin trafikte seyrettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile de kaydedildi. Kamyonetin alt ve üst geçitlerden geçerken ise kıl payı çarpmaktan kurtulduğu görüldü.

Vatandaşlardan gelen ihbarın ardından harekete geçen Antalya Trafik Şube Müdürlüğü Motosikletli Şahin Timleri, plaka üzerinden kamyoneti kısa sürede buldu. Kamyonet sürücüsüne çeşitli suçlardan 2 bin 700 TL trafik cezası kesildi.