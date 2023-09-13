Çuvallara sarıp kaçırılmak istendi. Son anda yakalandılar

Şanlıurfa'da ceylan kaçakçılığına darbe. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından “Kaçak Ceylan Avcılığını Önleme” faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar esnasında otomobil içerisinde; doğadan yakalanmış ve çuvallara sarılmış durumda 4 adet yaralı ceylan yavrusu ele geçirildi. Yaralı ceylan yavruları tedavi edilmek üzere DKMP 3. Bölge Müdürlüğümüz ekiplerince teslim alındı. Veteriner Hekimlerimizce gerçekleştirilen bakım ve tedavilerinin ardından sağlık durumları gayet iyi olan yavru ceylanlar koruma altına alındı.