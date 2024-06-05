Çuvallarla satılıyor kilosu 60 TL. Faydası şaşırtıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Çuvallarla satılıyor kilosu 60 TL. Faydası şaşırtıyor

Yaz ayları geldiğinde tezgâhları kırmızı biberler süslemeye başlar. Kilosu 40 TL'den satılan kapya biber, kimi zaman yemeklerde, kimi zaman kahvaltıda, kimi zaman da salça yapımında kullanılır. Peki, kırmızı kapya biberin sağlığa olan faydaları nelerdir? İşte kilosu 60 TL'den satılan kırmızı biberin sağlığa olan diğer faydaları...

Kilosu 60 TL olan kırmızı biber, Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Birçok yemekte lezzeti belirleyen en önemli malzeme olan kırmızı biber salçası, özellikle yaz aylarında pazarlardan ve marketlerden çuvallarla alınan kırmızı kapya biber kullanılarak yapılır.

Kırmızı biber sadece salça yapımında değil, aynı zamanda mezelerde, salatalarda, çorbalarda ve yemeklerde de kullanılır. Faydaları saymakla bitmeyen bu sebze, özellikle beyin sağlığına olan olumlu etkileriyle bilinir ve hafızayı güçlendirdiği söylenir.

grilledredpeppersont-04062024e619d4be.webp

KIRMIZI BİBER NEDEN DEĞERLİ?

Kırmızı dolmalık biber, vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü beta-kriptoksantin adlı bir bileşik içerir. Araştırmalar, beta-kriptoksantin açısından zengin gıdaların mesane, akciğer ve kolon kanseri riskini azaltabileceğini öne sürmektedir.

6040cf1efcb55d04d49695e2-kapya-min.jpg

KIRMIZI BİBER FAYDALARI

Koyu kırmızı veya mor renkli meyve ve sebzelerde bulunan pigmentler, beyin hücreleri üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olabilir. Araştırmalar, antosiyaninlerin yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan hafıza problemleri ve bilişsel bozuklukları yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösterir.

cilt-2.jpg

Kırmızı Biberin Faydaları

İltihaplanmayı önler.
Eklem ağrısını hafifletir.
Dokuları iyileştirerek gençleştirir.
C vitamini açısından zengindir, bu da bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.

Son Haberler
Türkiye’nin en büyük çocuk festivali başlıyor Gündem
Türkiye’nin en büyük çocuk festivali başlıyor
Dolar ve altında tarihi fırsat! Bu tarihte yatırım yapan kazandı Ekonomi
Dolar ve altında tarihi fırsat! Bu tarihte yatırım yapan kazandı
Çocuklarda ekran bağımlığının büyük tehlikleri ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını sıraladı Sağlık
Çocuklarda ekran bağımlığının büyük tehlikleri ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Fetullah Gülen ortaya çıktı. Türkiye’ye getirilmek üzere olduğu iddia edilmişti Gündem
Fetullah Gülen ortaya çıktı. Türkiye’ye getirilmek üzere olduğu iddia edilmişti
Milletvekillerinden Merkez Bankası Başkanı eleştirisi Ekonomi
Milletvekillerinden Merkez Bankası Başkanı eleştirisi
1 saatte 653.000 TL'lik telefon çaldı Dünya
1 saatte 653.000 TL'lik telefon çaldı
Kripto yatırımcısını yıkan haber Mehmet Şimşek’ten geldi Ekonomi
Kripto yatırımcısını yıkan haber Mehmet Şimşek’ten geldi