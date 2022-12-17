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Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu

Şimdilerde Yargı adlı dizide izlediğimiz oyuncu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunmuş ve cüzdanının kaybolduğunu açıklamıştı. Urgancıoğlu, cüzdanını bulan kişiye vermeyi taahhüt ettiği ödülle sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 23:50
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Cüzdanını kaybeden Kaan Urgancıoğlundan yeni mesaj geldi

Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
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Son dönem yaptığı işlerle kendisinden fazlasıyla söz ettiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam ediyor.

Gündelik hayatına dair paylaşımlarıyla takipçilerini günlük temposuna dahil eden Urgancıoğlu, son olarak cüzdanını kaybettiğine dair bir paylaşım yapmıştı.

Cüzdanını bulaca kişiye elleriyle spagetti yapacağını duyuran Urgancıoğlu, yaptığı son paylaşımla cüzdanını kendisinin bulduğunu açıkladı. 

Yakışıklı oyuncu Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Cüzdanı buldum, evden çıktı,  bulan ben olsam da kaybetme konusunda kendime kızdığım için spagetti konusunda aklım karışık"

 

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