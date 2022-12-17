Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu

Son dönem yaptığı işlerle kendisinden fazlasıyla söz ettiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam ediyor.

Gündelik hayatına dair paylaşımlarıyla takipçilerini günlük temposuna dahil eden Urgancıoğlu, son olarak cüzdanını kaybettiğine dair bir paylaşım yapmıştı.

Cüzdanını bulaca kişiye elleriyle spagetti yapacağını duyuran Urgancıoğlu, yaptığı son paylaşımla cüzdanını kendisinin bulduğunu açıkladı.

Yakışıklı oyuncu Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Cüzdanı buldum, evden çıktı, bulan ben olsam da kaybetme konusunda kendime kızdığım için spagetti konusunda aklım karışık"