Cüzdanınızda bu paradan varsa sakın atmayın. İşte yapmanız gereken tek şey

Artı49'da yer alan bilgilere göre, Alman markı, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro'nun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 1999'dan 2002'ye kadar hem Alman Markı hem de Euro ile kullanıldı. 2002 yılından itibaren ise Alman Markı tedavülden kaldırıldı. Ancak, Alman markının Euro'ya dönüşüm oranı sabit kaldı: 1.95 Alman Markı, 1 Euro ediyor.

Bu dönüşüm süreci hala devam ediyor. Alman Merkez Bankası Bundesbank, eski marklarını Euro ile değiştirmek isteyenlere kapısını açık tutuyor.

Kuzey Ren-Vestfalya'da Dortmund, Bielefeld ve Köln'de bulunan Bundesbank şubeleri bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılabiliyor. 2024 yılında sadece Köln şubesinde yaklaşık 7 milyon Alman Markı'nın Euro'ya çevrildiği bildirildi.

Talep hala yüksek; pek çok kişi, eski markları kumbaralarda, teneke kutularda, kavanozlarda ve çekmecelerde bulup değiştirmeye devam ediyor. Bundesbank sözcüsü Uwe Deichert'in WDR'ye yaptığı açıklamaya göre, hala tedavülde olan yaklaşık 12 milyar Alman Markı var, bunun 5,64 milyarı banknot, 6,54 milyarı ise madeni para.

Türkiye'de de Alman markı bulunduranlar var. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen bir gurbetçi, "Şirketler karını koyarak markları toplasa, sonra da Almanya'ya gidip bu paraların karşılığı olan Euro'yu alsa, yüklü miktarda kar elde ederler," diyerek bu durumun potansiyelini anlattı.

Alman Markı'nın Euro ile değişimi için herhangi bir son tarih belirlenmediği için, bu işlemi yapmak isteyenler hala Bundesbank şubelerine giderek eski paralarını Euro ile değiştirebilir. Bu, özellikle nostalji veya koleksiyon değeri taşıyan eski paralar için hala cazip bir seçenek. Alman Markı, tarihe karışmış olsa da, sahipleri için hala değer taşıyor.