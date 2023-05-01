D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı

DHA’nın haberine göre, olay dün saat 18.00 sıralarında, D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yaya olarak D-100 Karayolu'na çıkan Ö.Ö. kendisini 2. şeritte yere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ö. Ö.'nün AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine sağlık çalışanları ile polis, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz tulum ve eldiven giydi.

Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ambulansa bindirilen Ö.Ö. ambulanstan kaçtı ve D-100'de yürümeye başladı.

Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle Ö.Ö.'yi kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Bu sırada kapanan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ö.Ö.'nün akli dengesinin de yerinde olmadığı öğrenildi.