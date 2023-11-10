D-100 karayolunda zincirleme kaza. 5'i çocuk 9 yaralı

Bolu’da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5’i çocuk 9 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
D-100 karayolunda zincirleme kaza. 5'i çocuk 9 yaralı

Saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne gitmekte olan Murat K. yönetimindeki 06 CIF 952 plakalı otomobil, Hüseyin A. yönetimindeki 10 AIF 101 plakalı otomobil, Emin P. yönetimindeki 14 EM 588 plakalı otomobil ile Mehmet S. yönetimindeki 14 GL 947 plakalı otomobil, peş peşe çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5’İ ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücülerden Mehmet S. ile birlikte aynı araçta bulunan 5’i çocuk 8 kişi ve diğer araç sürücüsü Murat K., yaralandı. Yaralı 9 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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