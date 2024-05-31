D vitamini eksiksiliği bebeğinizi düşürebilir. Hamileleri uzmanlar uyardı

Gebelik dönemi, anne adayları için hem fiziksel hem de duygusal olarak oldukça hassas bir süreç olmasıyla biliniyor. Bu süreçte, annenin sağlığı kadar, alınan besinlerin ve vitaminlerin kalitesi de büyük önem taşırdığı biliniyor. Özellikle D vitamini, gebelik sürecinde kritik bir role sahip olduğunun altı çizildi.

Uzman Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva'nın belirttiği üzere, D vitamini eksikliği, erken gebelik döneminde sık karşılaşılan gebelik kayıplarına yol açabiliyor.

D vitamini eksikliği, tekrarlayan düşüklere neden olan faktörler arasında yer almakta ve fazla kilo, stres, sigara ve alkol kullanımı ile birlikte anılmakta.

Ayrıca, D vitamini eksikliği olan kadınlarda yumurtlamanın azaldığı ve rahim içi dokusunun düzgün bir şekilde kalınlaşmaması gibi sorunlar nedeniyle embriyonun rahme tutunmasının zorlaşabileceği belirtilmekte.

Bilimsel Araştırmalar ve Uzman Görüşleri

Bilimsel araştırmalar, D vitamini eksikliğinin gebelik kaybı riskini artırabileceğini göstermekte.

İngiltere'deki Ulusal Düşük Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir çalışmaya göre, D vitamini eksikliği kadınların düşük yapma riskini iki katına kadar artırabilir.

Bu nedenle, hamile kalmadan önce D vitamini takviyesi almak, hamileliği daha güvenli hale getirebilir.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'ne göre, D vitamini, vücutta birçok önemli görevi olan yağda çözünen bir vitamindir ve güneş ışığı yardımıyla deride sentezlenir.

D vitamini eksikliği, toplumumuzda sık görülen bir durum olup, yeterli güneşlenememe ve D vitamininden zengin besinlerin az tüketilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkabilmekte.

Öneriler ve Tedavi Yöntemleri

Uzmanlar, D vitamini eksikliğinin giderilmesi için güneş ışığından faydalanmayı, düzenli uyumayı ve D vitamini açısından zengin besinleri tüketmeyi önermekte.

Ayrıca, D vitamini eksikliği riski taşıyan bireylerde D vitamini düzeylerinin ölçülmesi ve gerekirse takviye alınması tavsiye edilmekte.

D vitamini, gebelik sürecinde önemli bir yere sahip olup, eksikliği ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, özellikle gebelik planlayan veya gebelik döneminde olan kadınların D vitamini seviyelerine dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.