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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:47
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkat

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
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Bolu Dağı'nda dün başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Güzergahta yavaş ve dikkatli seyreden sürücüler, sis lambalarıyla devamlı uyarılıyor.

Denetimlerini artıran trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda sürücüleri uyarıyor.

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