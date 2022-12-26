﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli

Bolu Dağı'nda dün başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Güzergahta yavaş ve dikkatli seyreden sürücüler, sis lambalarıyla devamlı uyarılıyor.
Denetimlerini artıran trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda sürücüleri uyarıyor.
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