D100 karayolunda iki motor çarpıştı: 1 yaralı

İHA’dan alınan habere göre kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yolun kenarından kavşağa geçmeye çalışan Osman F. idaresindeki 81 ACV 619 plakalı römorklu motor ile dönel kavşaktan dönmeye çalışan Baki Sezen C.’nin kullandığı 34 BNT 746 plakalı motor çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Baki Sezen C. yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.