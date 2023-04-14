Yol verme inatlaşmasına 9 bin 872 lira ceza çıktı

6 Nisan'da D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki iki araç sürücüsü inatlaşarak birbirlerinin üzerine araçlarını sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüler, hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.



Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 STJ 50 plakalı araç sürücüsünün B.A. ve 34 LR 6081 plakalı araç sürücüsünün N.D. olduğunu tespit etti.



Polis ekiplerince yakalanan sürücülere ayrı ayrı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında "Makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "Saygısız Araç Kullanmak" maddesinden 436 lira , "Yakın Takip" maddesinden 436 lira olmak üzere, toplamda 9 bin 872 lira idari para cezası uygulandı.