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D-21 İzmir Şehir Tiyatroları'nın konuğu oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, D-21 (Deniz'e mektup) adlı oyununu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının organize ettiği etkinlikte sahneleyerek İzmir seyircisi ile buluşturdu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:16
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D-21 İzmir Şehir Tiyatroları'nın konuğu oldu

D-21 İzmir Şehir Tiyatroları'nın konuğu oldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının düzenlediği Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları buluşması 11-29 Aralık tarihleri arasında İsmet İnönü Sahnesi'nde gerçekleştiriliyor. 16 gün boyunca 12 oyunun sahneleneceği buluşmada, geçtiğimiz Pazar gecesi Eskişehir Şehir Tiyatroları D-21 (Deniz'e Mektup) adlı oyununu İzmirli sanatseverler için sahneledi. Tamamen dolu salona oynanan oyun büyük beğeni kazandı ve uzun süre alkışlandı.

Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Emre Basalak'ın yazdığı ve yönetmenliğini de üstlenmiş olduğu oyun, bir cezaevi koğuşu olan D-21'e bir gün mahkumlardan birinin, 9 yaşındaki kızının aşık olduğu haberinin gelmesi ile başlıyor.

Umuda, hayata ve aşka inanmanın en güzel halini anlatan oyunda Şehir Tiyatrolarının usta oyuncuları Sermet Yeşil, Murat Danacı, Mete Ayhan, Mustafa Kılıkçı, Yalçın Özen, Özgür Onan, Emre Demirci ve Bedri Adar ile Sinan Aktezcan rol alıyorlar.

Oyunu birlikte izledikten sonra bir araya gelen İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ile Eskişehir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Tolga Tümer, iki büyükşehir belediyesi tiyatrosunun, benzeri sanat etkinlikleri ile buluşarak, kültür sanat alışverişinin daha etkin bir şekilde nasıl sürdürülebileceğine ilişkin sohbet ettiler ve temennilerini dile getirdiler.

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