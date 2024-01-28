Dadı dirseği ihmale gelmemeli

Dadı dirseği, küçük çocuklarda sık görülen bir dirsek çıkığı türüdür. Genellikle çocuğun elinden tutup kaldırırken veya oyun sırasında kolunun çekilmesiyle oluşur. Bu durumda, dirseği oluşturan kemiklerden biri olan radius başı, yerinden kayar ve bir bağın içine sıkışır. Bu da çocukta şiddetli ağrı ve dirsek hareketinde kısıtlılığa neden olur.

DADI DİRSEĞİ NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Dadı dirseği, özellikle 2-5 yaş arası çocuklarda görülür. Çocuklar büyüdükçe, dirsek bağları güçlenir ve bu sorun daha az yaşanır. Dadı dirseği, genellikle basit bir manevra ile tedavi edilebilir. Bu manevrada, hekim çocuğun dirseğini büküp döndürerek, radius başını yerine oturtur. Bu işlem sırasında çocuk biraz acı hissedebilir, ancak sonrasında rahatlar ve dirseğini tekrar kullanabilir.

Dadı dirseği, ciddi bir sağlık sorunu değildir, ancak tekrarlaması durumunda dirsek ekleminde hasara yol açabilir. Bu nedenle, dadı dirseği olan çocukların, hekime başvurmaları ve dirseklerini korumaları gerekir. Ayrıca, dadı dirseğini önlemek için, çocukların ellerinden tutarak kaldırmaktan, kolunu sertçe çekmekten veya asılmaktan kaçınmak gerekir.