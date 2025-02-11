Dağ başında tilki beslediler

Bitlis Ahlat ilçesinde yaşayan Kenan Yay ve İlhami Yay, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Otluyazı köyü Soğaz mevkiinde çıkan doğal maden suyuna gitti.

Burada evlerine getirmek için bidonlara maden suyu dolduran iki arkadaşın yanına aç olan ve yiyecek arayan tilki geldi. Tilkinin kaçmak yerine kendilerine yaklaşması üzerine şaşıran arkadaşlar, yanlarında bulunan yiyecekleri tilkiyle paylaşarak karnını doyurmaya çalıştı.

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Tilki daha fazla yiyecek bulmak için bagajı açık olan araca girerek yiyecek aramaya çalıştı.

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Tilki ile yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.