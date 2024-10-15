Dağ bisikletiyle araca çarptı

Kaynak: İHA
Dağ bisikletiyle araca çarptı

Bursa'da dağ bisikletiyle merdivenlerden aşağı inen genç geç fren yapınca bir araca çarptı. Kaza yapan gencin arkadaşı o anları kameraya aldı.

Bursa'da, downhill (tepeden inme) sporcusu, 225 basamaklı dik merdivenden bisikletle indiği anlar sosyal medyada viral oldu. Bu görüntülerden sonra sporcu genç tarihi sokakların arasında bulunan merdivenleri parkur olarak kullanmaya başlandı.

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Çılgın genç, merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey, Bozkurt Caddesi üzerinde bulunan merdivenlerden bisikletiyle iniş yapmak istedi. Arkadaşı ise o anları sosyal medyada paylaşmak için kayda başladı.
Gencin bisikletiyle aşağı indiği esnada yoldan geçen otomobile ortadan çarptı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar, “Gençler burayı parkur olarak kullanıyor. Her hafta bir kaza yaşanıyor. Biz yetkililerden bu duruma el atmasını istiyoruz. Çok ciddi yaralanmaların olmasını istemiyoruz, gençlerimizin canı yanmasın” diye konuştu.

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