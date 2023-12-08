Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur atasözünün anlamı nedir?

Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; birbirini çok seven insanlar, arkadaşlar, dostlar, sevgililer ayrılmak zorunda kalsalar da bir gün gelir tekrar kavuşma ihtimaline nail olabilirler.

Taraflardan birinin hayatını kaybetmemesi halinde isterseler bir araya tekrar gelmeleri mümkündür.

DAĞ DAĞA KAVUŞMAZ İNSAN İNSANA KAVUŞUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Üniversiteden ayıldıktan sonra bir daha görüşemeyiz sanmıştık, dün buluştuk. Masada birbirimize "yaa dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşurmuş" dedik.