Dağ keçileri sürü halinde Harput'a indi

Nesli tehlike altında olan Dağ keçileri sürü halinde Harput'a indi. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi

KAYNAK: İHA
Dağ keçileri sürü halinde Harput'a indi

Elazığ’da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’nde sürü halinde otlarken görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği’nce (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri son zamanlarda Elazığ’da sıkça görülmeye başlandı. Daha önceleri yüksek kesimlerde olan keçiler, insanların zarar vermemesiyle birlikte kente yakın bölgelere inmeye başladı. Bu çerçevede sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’ne gelen keçiler, otlarken bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu.

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