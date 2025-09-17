Dağcıların tabiatla mücadelesi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerinde ve zirvesinde eylül ayına rağmen kar yağışı, fırtına ve yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Birçok dinde kutsal kabul edilen, terörden arındırıldıktan sonra yeniden tırmanışa açılan ve yılın her döneminde dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışları sürüyor.

Son olarak zirveye tırmanmak isteyen bir grup dağcı, yerel rehber Cuma Saltik öncülüğünde kar, tipi ve şiddetli rüzgâra rağmen tırmanış yaptı.