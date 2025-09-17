Dağcıların tabiatla mücadelesi

Kaynak: İHA

Eylül ayında bile zirvesinde kar, sis ve fırtınanın eksik olmadığı Ağrı Dağı, zorlu şartlara rağmen dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerinde ve zirvesinde eylül ayına rağmen kar yağışı, fırtına ve yoğun sis etkisini sürdürüyor.

aw539854-02.jpg

Birçok dinde kutsal kabul edilen, terörden arındırıldıktan sonra yeniden tırmanışa açılan ve yılın her döneminde dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışları sürüyor.

aw539854-03.jpg

Son olarak zirveye tırmanmak isteyen bir grup dağcı, yerel rehber Cuma Saltik öncülüğünde kar, tipi ve şiddetli rüzgâra rağmen tırmanış yaptı.

aw539854-04.jpg

