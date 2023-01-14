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Dağda gezen adamın bulduğu taş şok etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş dağda gezdiği sırada taşlaşmış arı peteği fosili buldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 14:40
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Dağda gezen adamın bulduğu taş şok etti

Dağda gezen adamın bulduğu taş şok etti
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İHA'nın haberine göre, Kadirli ilçesi Bağ Mahallesinde yaşayan Ali Kılıç (75), geçtiğimiz yıl dağda gezerken ayağına bir taş takıldı. Taşı eğilip aldığında üzerindeki şekillerin farklı olduğunu gördü. 

Taşa daha yakından bakan Kılıç, bunun altıgen şekilli arı peteği olabileceğini düşündü. Ali Kılıç'ın yaptığı araştırmada taşın arılarca yapılmış bal peteği olduğu ve aradan geçen yıllarda taşlaşarak fosilleşmiş olabileceğini öğrendi. 

Bulduğu taşı evinde gözü gibi bakan Ali Kılıç " Ben dağda geziyordum. Bizim bir zeytin ağacı bahçemiz var orada taşlı bir yerdi. O yerde gördüm bu taşı. Dikkatimi çekti. Arı peteği gibi güzel gözenekleri var onun için aldım eve getirdim. 1 yıldır bende. Bu taşın ta Nuh Aleyhi selam zamanında kaldığını düşünüyorum. Ömrüm oldukça bu taşı saklayacağım" dedi.

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