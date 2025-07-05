Dağdan getirdi, tabağını 50 TL’den satmaya başladı!

Kaynak: İHA
Dağdan getirdi, tabağını 50 TL’den satmaya başladı!

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, dağdan getirdiği karı, pamuk, yorgan ve çuvallara sararak erimesini önledi, portakal ve vişne şuruplarıyla tatlandırıp satmaya başladı.

Adana'da bunaltıcı şekilde sıcak hava etkisini sürdürürken serinlemek için farklı yöntemlerde deneniyor. Kozan ilçesinde sıcaklığı değerlendiren esnaflardan Yunus Çelik Mersin'den Toros Dağları'nın zirvesinden kar getirdi. Getirdiği kara çeşitli meyve şuruplarıyla tatlandıran Çelik, tabağını da 50 TL'den satışa çıkardı. Tabakta kar yiyenler, hem serinlediklerini hem beğendiklerini belirtti.

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Karın erimemesi için özel bir yöntem kullandıklarını belirten Çelik, "Kozan çok sıcak olduğu için ilk defa böyle bir şey denedik. Karın hava almaması gerekiyor, bu nedenle pamuk yorgana sarıp çuvalla etrafını kapattık. Böylece kar erimeden muhafaza ediliyor. Üzerine portakal ve vişne şurupları dökerek vatandaşlara ikram ediyoruz. Tabağını 50 TL'den satıyoruz. Farklı bir serin lezzet oldu" dedi.

Karı tatmak için gelen vatandaşlardan Rıdvan Şahin ise "Hasta olmayacağımı bilsem daha fazla yemek isterdim. Kar ve şerbetin birleşimi oldukça lezzetli olmuş" diye konuştu.

Konya'dan bölgeye gelen vatandaşlardan Yusuf Şanlı da, "Ben hep soğuk iklimlerde büyüdüm. Kozan çok sıcak, bu serin lezzeti görünce denemek istedim. Gerçekten çok güzel serinletiyor" ifadelerini kullandı.

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