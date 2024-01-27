Dağılmayan asla çatlamayan kadınbudu köftenin tarifi

Kadınbudu köfte, adı köfte olsa da, diğer köftelerden farklı bir tarife sahip. İçinde pirinç olan bu köfte, ağızda dağılmıyor ve harika bir tat bırakıyor.

Eğer elinizde fazla pirinç varsa, bu köfteyi yapmak için kullanabilirsiniz. Böylece hem pirincinizi ziyan etmemiş olursunuz hem de lezzetli bir yemek yapmış olursunuz.

KADINBUDU KÖFTE İÇİN MALZEMELER

1/2 kilogram az yağlı dana kıyma 2 adet kuru soğan 1 kahve fincanı uzun taneli pirinç 3 adet yumurta 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber Sıvı yağ 1 su bardağı un 1 çay bardağı kaynar su.

KADINBUDU KÖFTE YAPILIŞI

Pirinci yıkayın ve süzün. Kaynar su ve tuz ekleyerek, pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Soğanları küçük küçük doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Kıymanın yarısını ilave edin ve kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Kıyma suyunu çekince ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bir kaseye çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma, haşlanmış pirinç ve 1 adet yumurta koyun. Tuz ve karabiberle tatlandırın. 10 dakika boyunca iyice yoğurun. Bir tavaya yağ koyun ve ısıtın. Köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle yassılaştırın.

2 adet yumurtayı bir kasede çırpın. Köfteleri önce una sonra yumurtaya bulayın. Yağda kızartın. Kağıt havlu serili bir tabağa alın. Sıcak sıcak servis yapın.

KADINBUDU KÖFTE İÇİN ÖNERİLER

Kadınbudu köfte yaparken kıymanın iki kere çekilmiş ve az yağlı olmasına dikkat edin. Böylece köfteleriniz daha lezzetli ve yumuşak olur. Pirinçleri fazla pişirmeyin. Aksi halde köftelerinizin tadı bozulabilir. Köfte harcına biraz un eklerseniz, köfteleriniz daha çıtır ve dağılmaz olur. Eğer dolapta artan pirinç pilavınız varsa, bu köfteyi yapmak için kullanabilirsiniz.