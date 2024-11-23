Dağın yamacında buz pateni yaptı

Doğu Anadolu'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzincan'da kentin kuzeyinde bulunan Keşiş Dağları'nda, 3 bin 549 metre yükseklikte Yedi Göller mevkiinde bulunan göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Kross motorlarla Keşiş Dağlarında bulunan Yedi Göller mevkiine giden Atila, burada kalınlığı yaklaşık 15-20 santimetreyi bulan buzu üzerinde paten yapmanın keyfini çıkardı. O anları kamerasıyla da anbean kayıt altına alan Atila, donan göl üzerinde yaklaşık 1 saat buz pateni yaptı.

Erzincan’daki yüksek rakımlı dağlık alanlarda yılın büyük bir kısmında soğuk ve sert hava koşulları hakim. Özellikle Esence Dağı’nın zirvesinde bulunan Yedigöller, konumunun da etkisiyle Erzincan’ın en soğuk yerlerinden biri.

Kış aylarında sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları, göllerin yüzeyini buzla kaplayarak eşsiz manzaralar sunuyor. Bu sert doğa koşulları, adrenalin dolu anlar arayan doğa tutkunlarını Yedi Göllere çekiyor.