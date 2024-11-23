Dağın yamacında buz pateni yaptı

Kaynak: İHA
Dağın yamacında buz pateni yaptı

Erzincan’da kayak antrenörü Canser Atila, Keşiş Dağları'nda 3 bin 549 metre yükseklikte Yedi Göller mevkiinde yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde buz pateni yaptı.

Doğu Anadolu'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzincan'da kentin kuzeyinde bulunan Keşiş Dağları'nda, 3 bin 549 metre yükseklikte Yedi Göller mevkiinde bulunan göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

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Kross motorlarla Keşiş Dağlarında bulunan Yedi Göller mevkiine giden Atila, burada kalınlığı yaklaşık 15-20 santimetreyi bulan buzu üzerinde paten yapmanın keyfini çıkardı. O anları kamerasıyla da anbean kayıt altına alan Atila, donan göl üzerinde yaklaşık 1 saat buz pateni yaptı.

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Erzincan’daki yüksek rakımlı dağlık alanlarda yılın büyük bir kısmında soğuk ve sert hava koşulları hakim. Özellikle Esence Dağı’nın zirvesinde bulunan Yedigöller, konumunun da etkisiyle Erzincan’ın en soğuk yerlerinden biri.

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Kış aylarında sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları, göllerin yüzeyini buzla kaplayarak eşsiz manzaralar sunuyor. Bu sert doğa koşulları, adrenalin dolu anlar arayan doğa tutkunlarını Yedi Göllere çekiyor.

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Dağın yamacında buz pateni yaptı
Dağın yamacında buz pateni yaptı