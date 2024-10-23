Daha bulaşıcı! Maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, bir kişinin yurt dışında maymun çiçeğinin yeni varyantı olan Klad 1 virüsüne yakalandığı tespit edildi.

ÖLÜM VAKASI GÖRÜLMEDİ

RKI'nin şu anda Almanya'da Klad 1 virüsünden kaynaklanan bir risk beklemediği ancak durumu çok yakından izlediği belirtildi. Klad 2b virüsü Mayıs 2022'den bu yana Almanya da görülüyordu. İsveç, Afrika dışında Klad 1 varyantı vakasını kaydeden ilk ülke olmuştu.

KEMİRGEN HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İLK BELİRTİLER

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonra 5 ila 21 günde ortaya çıkıyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

ÖZEL BİR TEDAVİSİ YOK

Tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

İSMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.