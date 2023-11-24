Daha çok kadınları etkileyen psikolojik sorun belli oldu

Travma, insanların hayatlarını tehlikeye sokan, olumsuz yönde etkileyen, kötü deneyimler olarak tanımlanır. Doğal afetler, trafik kazaları, ölümcül hastalıklar, savaşlar travmatik olaylara örnek olarak verilebilir.

Travma yaşayan kişilerde travma sonrası stres bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu bozukluk kadınlarda daha sık görülür, çünkü kadınlar travmatik olaylara daha çok maruz kalırlar. Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik bir durum sonrasında her yaş grubunda görülebilir ve aylarca devam edebilir. Belirtiler genellikle ilk aylarda başlar. Bu da, kişinin ilişkilerini, sağlığını, günlük yaşamından aldığı zevki yani kısacası hayatının her alanını olumsuz etkileyebilir.

Birçok kişi, travmatik bir olaydan kurtulduktan sonra ilk evrede kaygı, korku, öfke ve suçluluk gibi belirtiler yaşayabilir. Bunlar normal olarak verilen tepkilerdir. Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ve şiddeti zamanla değişkenlik gösterebilir. Kişi daha stresli olduğunda veya yaşadıklarını hatırlatan şeyler ile karşılaştığında belirtiler daha fazla ve şiddetli olabilir.

Kişi, travmatik bir olay hakkında bir aydan uzun süredir rahatsızlık verici düşünce ve duygular yaşadığında, özellikle belirtiler çok şiddetli ise ve hayatını yönetmekte zorlanıyorsa mutlaka bir yardım almalıdır.

Kişi kendisine destek olan insanlar, aile bireyleri, arkadaşları veya kendisine iyi gelen bir aktivite ile zaman geçirmelidir. Sıklıkla konuşmadan, sevdiği insanlar ile birlikte olarak, hoşlandığı bir aktivite, hobi edinerek ve benzer durumları yaşamış insanlar ile yaşadığı olumsuz deneyim hakkında paylaşımda bulunmak rahatlatıcı olabilir.