Daha önce 4 kez temizlenmişti. O evden yine 3 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Nurten Arzıman'ın evinden belediye ekipleri, 3 kamyon çöp çıkardı. Evin daha önce 4 defa temizlendiği öğrenildi.