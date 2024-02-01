Daha önce 4 kez temizlenmişti. O evden yine 3 kamyon çöp çıktı

Kaynak: DHA
Daha önce 4 kez temizlenmişti. O evden yine 3 kamyon çöp çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Nurten Arzıman'ın evinden belediye ekipleri, 3 kamyon çöp çıkardı. Evin daha önce 4 defa temizlendiği öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde 12. Sokak'ta tek başına yaşayan 58 yaşındaki Nurten Arzıman'ın evinden eetrafa kötü kokular yayıldı.

Durum üzerine Arzıman’ın komşuları muhtar Mustafa Certel aracılığıyla durumu Kaymakamlığa bildirdi.

Arzıman’ın evine Nazilli Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, alınan izinle Arzıman'ın tek başına yaşadığı müstakil evde temizlik yaparak 3 kamyon çöp çıkardı.

Temizliğin ve çöplerin boşaltılmasının ardından ev ilaçlandı.

Daha önce de belediye ekiplerince Nurten Arzıman'ın evinin 4 kez temizlendiği öğrenildi.

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