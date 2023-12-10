Dakikalarca biletçiyi izledi kaşla göz arasında 220 yılbaşı biletini alıp kaçtı

İstanbul Taksim’de yaşanan inanılmaz hırsızlık kameraya yansıdı. İstiklal Caddesi’nde yılbaşı bileti satan bir kişiyi dakikalarca izleyen hırsız, kaşla göz arasında 220 bileti alarak kaçtı. Polis ekipleri hırsızı yakalayarak biletleri satıcıya teslim etti.

KAYNAK: İHA
Dakikalarca biletçiyi izledi kaşla göz arasında 220 yılbaşı biletini alıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır seyyar Milli Piyango bileti satıcılığı yapan İbrahim Ünlü, caddenin işlek olduğu gün müşterilerle ilgilenmeye başladı. O esnada Ünlü’nün tezgahına yaklaşan bir şahıs, bir süre çevresinde dolaştı. Satıcının boş anını kollayan şahıs, müşteriler tezgahta yoğun olduğu esnada Ünlü’nün yere eğilmesini fırsat bilerek el çabukluğuyla 30 bin lira değerindeki 199 adet çeyrek, 12 adet tam, 9 adet yarım Milli Piyango bileti bulunan desteyi çaldı. Şahıs ardından hızla uzaklaşırken, yaşananlar kameralara anbean yansıdı.

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YILBAŞI BİLETLERİNİ KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇALDI

Olayın ardından biletlerin azaldığını fark eden Ünlü, kamera görüntülerini inceleyince hırsızlık olayını fark etti. Soluğu emniyette alan Ünlü, hırsız hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın önce dakikalarca keşif yaptığı, ardından da hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Biletleri çalan şahsı tek tek kamera görüntülerini inceleyerek takip eden polis, bir otele girdiğini tespit etti.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ HIRSIZI BİLETLERİ İNCELERKEN YAKALADI

Otele baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, H.Y.‘yi (30) çaldığı biletleri incelerken kıskıvrak yakaladı. Odada yapılan aramalarda çalınan biletler ele geçirilirken, şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlem yapılan H.Y., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Biletler ise polis tarafından sahibi İbrahim Ünlü’ye teslim edildi. Biletlerini alan İbrahim Ünlü, “Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Benim için çok uğraştılar. Hem şahsı yakaladılar hem bileti buldular” dedi.

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