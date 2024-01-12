Dalak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bu ot başka ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erkavim Yıldırım
Dalak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bu ot başka ot
İnsanların korkulu rüyası olan dalak rahatsızlıklarına iyi gelen kuşkonmaz otu dikkat çekti.

Doğal besinlerin sağlığa faydaları, son zamanlarda pek çok insanın ilgisini çekiyor. Bu besinlerden biri de kuşkonmaz otu. Kuşkonmaz otu, dalak hastalıklarına karşı etkili bir bitki olarak biliniyor.

DALAK BÜYÜMESİ NEDİR?

Dalak büyümesi, tıpta splenomegali olarak adlandırılır. Bu durum, enfeksiyonlar, karaciğer problemleri ve kan hastalıkları gibi sebeplerle dalak boyutunun normal olan 12-20 cm’den fazla olmasıdır.

Dalak büyüklüğü, yaşa ve cinsiyete göre de değişebilir. Bu nedenle, 20 cm’den büyük ve 1000 gramdan ağır olan dalaklar, şiddetli dalak büyümesi olarak değerlendirilir.

KUŞKONMAZ NASIL YENİR?

Kuşkonmaz, hem lezzetli hem de sağlıklı bir besindir. Kuşkonmazı yemek için çok zorlanmanıza gerek yok. Kuşkonmazı fırında, tuz, karabiber ve zeytinyağı ile pişirebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız kuşkonmazları, ana yemeklerin yanında veya salatalarda kullanabilirsiniz.

Kuşkonmazı haşlamak da bir seçenektir. Haşlanmış kuşkonmazların üzerine sarımsaklı zeytinyağı gezdirerek afiyetle yiyebilirsiniz.

Kuşkonmazla omlet yapabilirsiniz. Çorbalarınıza kuşkonmaz ekleyebilirsiniz.

Kuşkonmazı zeytinyağı ve sarımsakla kavurarak da lezzetli bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.

Bel soğukluğu, böbrek ve mesane iltihabı olanlar ile çok sinirli olanlar kuşkonmaz yemekten kaçınmalıdır.

İlgili Haberler
Karaciğer ve böbrekleri tıkır tıkır çalıştırıyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Şifa deposu otun neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok
Son Haberler
Elektrik faturalarında 'vampir'e dikkat! Ekonomi
Elektrik faturalarında 'vampir'e dikkat!
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü Dünya
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü
Kan şekerini düşürüyor. İşte o şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Kan şekerini düşürüyor. İşte o şifa deposu ot
Geleceğin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç hakem kararlarına çıldırdı! Az kalsın sahaya dalacaktı Spor
Geleceğin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç hakem kararlarına çıldırdı! Az kalsın sahaya dalacaktı
Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması: Alternatif bulamadık Gündem
Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması: Alternatif bulamadık
Gaz odasında idama onay Dünya
Gaz odasında idama onay