Dalak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bu ot başka ot

Doğal besinlerin sağlığa faydaları, son zamanlarda pek çok insanın ilgisini çekiyor. Bu besinlerden biri de kuşkonmaz otu. Kuşkonmaz otu, dalak hastalıklarına karşı etkili bir bitki olarak biliniyor.

DALAK BÜYÜMESİ NEDİR?

Dalak büyümesi, tıpta splenomegali olarak adlandırılır. Bu durum, enfeksiyonlar, karaciğer problemleri ve kan hastalıkları gibi sebeplerle dalak boyutunun normal olan 12-20 cm’den fazla olmasıdır.

Dalak büyüklüğü, yaşa ve cinsiyete göre de değişebilir. Bu nedenle, 20 cm’den büyük ve 1000 gramdan ağır olan dalaklar, şiddetli dalak büyümesi olarak değerlendirilir.

KUŞKONMAZ NASIL YENİR?

Kuşkonmaz, hem lezzetli hem de sağlıklı bir besindir. Kuşkonmazı yemek için çok zorlanmanıza gerek yok. Kuşkonmazı fırında, tuz, karabiber ve zeytinyağı ile pişirebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız kuşkonmazları, ana yemeklerin yanında veya salatalarda kullanabilirsiniz.

Kuşkonmazı haşlamak da bir seçenektir. Haşlanmış kuşkonmazların üzerine sarımsaklı zeytinyağı gezdirerek afiyetle yiyebilirsiniz.

Kuşkonmazla omlet yapabilirsiniz. Çorbalarınıza kuşkonmaz ekleyebilirsiniz.

Kuşkonmazı zeytinyağı ve sarımsakla kavurarak da lezzetli bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.

Bel soğukluğu, böbrek ve mesane iltihabı olanlar ile çok sinirli olanlar kuşkonmaz yemekten kaçınmalıdır.