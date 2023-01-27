27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalya'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. En yüksek rüzgar hızı zaman zaman saatte 105 kilometre ulaştı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 22:22
Takip Et

Dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

Antalya'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı
+
Aa
-

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve kuvvetini artıran fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde de yüksek dalgalar meydana geldi. Sahilde rüzgar nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken turistler, dalgaların fotoğrafını çekti.

Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde de kuvvetli rüzgar ile fırtına nedeniyle bir ağaç ve elektrik direği devrildi. Futbol halı sahasına devrilen ağaç nedeniyle tel örgü duvar, kale direği ve saha zarar gördü.

Kaş Belediyesi ekipleri de haber verilmesi üzerine bölgedeki ağaç ve elektrik direği kaldırarak tahribatı gidermeye çalıştı.

RÜZGAR HIZI SAATTE 105 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada son 24 saatte en yüksek rüzgar hızı saatte 105 kilometreyle Kemer Sığlık Feneri'nde kaydedildi.

Rüzgar hızı saatte Konyaaltı Yeni Liman'da 85, Muratpaşa'da ise 64 kilometreye ulaştı. Rüzgarın kuvvetli yağışla hızını artırarak gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
2
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
4
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
5
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın...
7
﻿Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın...
﻿Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın...
﻿Antalya'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı
﻿Antalya'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı
﻿Antalya'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı
﻿Barajın su seviyesi yüzde 7'e düştü
﻿Barajın su seviyesi yüzde 7'e düştü
﻿Barajın su seviyesi yüzde 7'e düştü
﻿Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Valilikten yasak duyurusu
﻿Valilikten yasak duyurusu
﻿Valilikten yasak duyurusu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.