Dalgayla devrilip zemine oturan teknedeki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: DHA
Dalgayla devrilip zemine oturan teknedeki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu
Sakarya'da 'Sultan Murat' isimli bir tekne, denizdeki aşırı dalganın etkisiyle yan yatıp zemine oturdu. Tekneyle midye toplamak için açılan 4 vatandaş, geminin batmasıyla beraber suya atladıktan sonra kıyıya yüzerek kurtuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yeni Mahalle kıyılarıyla Sakarya Nehri'nin denizle birleştiği alanda meydana gelen olayda, Sultan Murat Özden, 'Sultan Murat' isimli teknesiyle beraberindeki kardeşi Suat Özden, arkadaşları Cüneyt Ergün ve Ergün Mumcu'yla birlikte midye toplamak için denize açıldı.

YÜZEREK KIYIYA ÇIKTILAR

Denizin kıyı kesimindeyken aşırı dalga nedeniyle savrulan tekne devrilip yan dönerek zemine oturdu. Teknedeki 4 vatandaş, teknenin devrilmesiyle suya atlayarak yüzerek kıyıya çıkıp kurtuldu.

TEKNEYİ ÇIKARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevredekilerin İhbarıyla bölgeye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde muayene edilen 4 vatandaş, herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması nedeniyle hastaneye götürülmedi. Yan bir şekilde zemine oturan tekneyi çıkarmak için çalışma başlatıldı.

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