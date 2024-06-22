Damacana suya dev zam. Mahfi Eğilmez büyük fırsatçılığı açıkladı

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez bir sosyal medya kullanıcısının kendisine damacana suya yapılan zamların nedenini sorması üzerine yaşanan durumu enflasyon baskısına bağladı.

Yusuf Ayırkan adlı bir sosyal medya kullanıcısı sosyal medya platformu X'te Mehfi Eğilmez'e "Damacana suya zam gelmiş, iyi de güzel kardeşim döviz stabil, enerji fiyatları artmadı, asgari ücret henüz zam yapılmadı, bu neyin zammı ? Ne olduda zam yaptınız. Serbest piyasa böyle bir şey değil bunu kabullenmemeliyiz, Haksız mıyım değerli hocam?" diye sordu.

"ÜRETİCİ VE SATICILAR KURU 40-45 TL OLARAK ALIP FİYATLARINI ONA GÖRE AYARLIYORLAR"

Mahfi Eğilmez ise kendisine soru soran Ayırkan'a "Yüzde 100 haklısınız ama üretici ve satıcılar gerçek enflasyonun açıklandığı gibi olmadığını ve dolayısıyla kurun bu bastırılmış haliyle devam edemeyeceğini görüyor ve kuru 40-45 TL olarak alıp fiyatlarını ona göre ayarlıyorlar. Gerçekleri sakladığımız sürece olacak olan budur” cevabını verdi.

Eğilmez sosyal medyada tartışmaya dönem konuyla ilgili daha kapsamlı bir mesaj paylaştı.

Eğilmez X hesabından yaptığı paylaşımda "X’deki izleyicilerimle aramızda bir tartışma çıktı. Bir okur damacana suya gelen büyük fiyat artışından şikâyetçi olup bunu satıcıların aç gözlülüğüne bağlayınca ben de yanıt olarak ortada aç gözlülükten farklı bir durum olduğunu yazdım. Böylece de Pandora’nın kutusu açılmış oldu” ifadelerini kullandı.

Eğilmez sözlerine şu cümlelerle devam etti,

“Satıcılara kızan okurlar da dâhil olmak üzere hemen herkes açıklanan enflasyonla gerçek enflasyon arasında en az bir kat fark olduğunu kabul ediyor.

* Satıcılar, bir fiyat kontrol mekanizması altında olmadıkları için, sattıkları mal veya hizmetlerin fiyatlarını gerçek enflasyona göre yani açıklananın bir kat fazlasına kadar artırabiliyorlar (daha fazla artıranlar fırsatçılıkla, aç gözlülükle, karaborsacılıkla suçlanabilir onda mutabıkız.)

* Buna karşılık ücretlilerin ve ürünleri taban fiyat sistemiyle belirlenen çiftçilerin gelirleri gerçek enflasyona göre artmıyor, açıklanan enflasyona göre hatta bazen onun da altında artıyor.

Oysa tepki gösterilmesi gereken...

* Gerçek enflasyona göre geliri artmayıp mağdur olanlar piyasada fiyatların, açıklanan enflasyon üzerinde artmasına tepki gösteriyorlar.

* Oysa tepki gösterilmesi gerekenler gerçek enflasyona göre fiyatlarını ayarlayan satıcılar değil, enflasyonu bu düzeye getiren yanlış politikalardır.

* Özetle söylemek gerekirse ortada insanları yanlış yönlendiren bir optik kırılma ya da illüzyon etkisi var”