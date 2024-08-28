Damadın gözü başka yerde! Nikah töreninde gelinden çok onunla ilgilendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Damadın gözü başka yerde! Nikah töreninde gelinden çok onunla ilgilendi

Sosyal medyada paylaşılan bir nikah videosu büyük ilgi gördü.

Tayland’da çekildiği iddia edilen videoda, damat ve gelinin arkadaşının birbirlerine uzun süre bakmaları sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve çok sayıda yorum aldı.

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Bu nikah videosu, gelin ve damattan çok, onların arkadaşlarının bakışmalarıyla konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, damat ve gelinin arkadaşlarıyla birlikte olduğu anları farklı şekillerde yorumladı.

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Birçok kullanıcı, damat ve gelinin hemen arkasında oturan nedime ile damat arasındaki bakışmaları fark etti.

Gönderi, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir kullanıcı, “Damadın gözü başka yerde” derken, bir diğeri “Gelinin bu durumu fark etmesi lazım” yorumunu yaptı.

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