Damar sertliğine karşı üç doğal silah! Kalbe iyi geliyorlar

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Ancak bilim dünyası, damar daralmasını önleyen ve tıkanıklıkları açmaya yardımcı olan doğal besinleri keşfetti. Üstelik bu besinler, günlük protein ihtiyacınızı karşılayarak genel sağlığınızı da destekledi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Eric Rimm ve Cleveland Clinic’ten beslenme uzmanı Dr. Julia Zumpano’nun da aralarında bulunduğu uzmanlar, bu üç besini sofranızdan eksik etmemeniz gerektiğini vurguladı. İşte damar sağlığınızı koruyan o mucizevi gıdalar...

1. Somon: Omega-3 ile Damarları Gençleştiriyor

Somon, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir balık türü olarak damar sağlığında başrolde.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından desteklenen bir araştırmaya göre, haftada iki porsiyon somon tüketimi, damar duvarlarındaki iltihaplanmayı azaltarak ateroskleroz (damar sertliği) riskini yüzde 30 oranında düşürüyor.

Dr. Eric Rimm, “Omega-3, damarları esnek tutarak kan akışını iyileştiriyor ve plak oluşumunu engelliyor” dedi. Ayrıca, 100 gram somon yaklaşık 25 gram protein sağlayarak günlük protein ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

2. Kuru Baklagiller: Lif ve Proteinle Tıkanıklığa Karşı Kalkan

Mercimek, nohut ve fasulye gibi kuru baklagiller, hem yüksek lif hem de bitkisel protein içeriğiyle damar sağlığını destekledi. İngiltere’de yapılan bir meta-analiz çalışması, düzenli baklagil tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini yüzde 10’a kadar düşürdüğünü gösterdi.

Cleveland Clinic’ten Dr. Julia Zumpano, “Lif, damar duvarlarında biriken yağları temizlerken, bitkisel protein kas sağlığını destekliyor” dedi.

Örneğin, bir kâse haşlanmış mercimek, yaklaşık 18 gram protein ve 15 gram lif sunarak hem damarları koruyor hem de tokluk sağladı.

3. Badem: E Vitamini ve Sağlıklı Yağlarla Damarları Açıyor

Badem, E vitamini, magnezyum ve tekli doymamış yağlar açısından zengin bir kuruyemiş

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin yayımladığı bir çalışma, günde bir avuç (yaklaşık 30 gram) badem tüketen bireylerde damar sertliği riskinin yüzde 20 azaldığını ortaya koydu.

Dr. Rimm, “Bademdeki E vitamini, damar iç yüzeyini koruyarak plak birikimini önlüyor” dedi.

Üstelik 30 gram badem, yaklaşık 7 gram protein içeriyor ve günlük protein ihtiyacına katkıda bulundu.

UZMANLARDAN ÖNERİ: DENGELİ BESLENME VE HAREKET

Uzmanlar, bu besinlerin etkisini artırmak için dengeli bir diyet ve düzenli egzersizin şart olduğunu vurguladı.

Dr. Zumpano, “Bu gıdalar mucizevi etkiler sunsa da, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmak gerekiyor” dedi.

Ayrıca, aşırı tuz ve şeker tüketiminin damar sağlığını olumsuz etkilediği konusunda uyardı.

PROTEİN İHTİYACI İÇİN İDEAL SEÇENEKLER

Bu üç besin, sadece damar sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek protein içerikleriyle kas gelişimini ve genel vücut sağlığını destekledi.

Ortalama bir yetişkinin günlük protein ihtiyacı, vücut ağırlığı başına 0.8-1.2 gram arasında değişti.

Örneğin, 70 kiloluk bir birey için bu, günlük 56-84 gram protein anlamına geliyor. Somon, baklagiller ve badem, bu ihtiyacı doğal ve sağlıklı yollarla karşılamak için ideal.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Omega-3 ve Somon: Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, omega-3’ün damar elastikiyetini artırdığını kanıtladı.

Baklagiller ve Kolesterol: British Journal of Nutrition’da yer alan bir araştırma, baklagillerin LDL kolesterolü düşürmede etkili olduğunu doğruladı.

Badem ve E Vitamini: European Journal of Preventive Cardiology’deki bir çalışma, badem tüketiminin damar sertliğini azalttığını gösterdi.