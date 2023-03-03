Damar tıkanıklığı nedir? Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Damar tıkanıklığıyla ilgili detaylar…

DAMAR TIKANIKLIĞI NEDİR?

Damar tıkanıklığı damar duvarının iç tarafında yağ kalıntıları, kolesterol artıkları gibi madde birikimi nedeniyle tıkanıklık gelişmesidir. Beyin ve kalp damarlarında ortaya çıktığında hayatı tehdit edebilen sonuçlara neden olabilir. Sıklıkla son damardaki daralma son evreye kadar belirti vermediğinden kalp krizi, inme gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur.

DAMAR TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler tıkanıklığın geliştiği damara göre şekillenir. Kalp damarlarında tıkanıklık ortaya çıkarsa;

Göğüs ağrısı: Göğüs ağrısı sıklıkla basınç tarzındadır ve boyun, çene, kol ve sırtın sol tarafında da yansıyan ağrı şekilde hissedilir.

Nefes darlığı

Kalp krizi: Damar tamamen tıkandığında kalp kasları beslenemez. Beslenemeyen kasta nekroz yani doku ölümü ortaya çıkar. Acil tedavi gerektiren, ölümcül olabilen şiddetli bir sağlık sorunudur.

Beyin damarı ve şah damarı tıkanıklığında görülebilen belirtiler;

Ani görme kaybı

Bulanık görme

Vücudun bir yarısında uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı ve hissizlik

Yürüme güçlüğü

Denge bozukluğu

Bilinç bulanıklığı

Konuşma bozukluğu

Baş dönmesi

Şiddetli baş ağrısı

Yutma güçlüğü

Hafıza problemleri

Bacak damar tıkanıklığında görülen belirtiler;

Uylukta, baldırda ya da bacakta başlangıçta yürümekle ortaya çıkan kramp şeklinde ağrı

İleri aşamada istirahat durumunda da ağrı

Yürüme güçlüğü

Merdiven çıkmada güçlük

Ayaklarda soğukluk ve morarma

Ayaklarda ve bacaklarda geçmeyen yaralar

Kangren

Toplardamar tıkanıklığında görülen belirtiler;

Bacakta şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve ağrı

Bacak derisinde parlama, kıllarda dökülme

Ayak bileklerinde mavi-mor varisler

Ayak bileğinde yaralar ve cilt renginde koyulaşma

DAMAR TIKANIKLIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Damar tıkanıklığı tedavisinde öncelikle tetikleyici risk faktörlerinin ortadan kaldırılması için çalışılır. Bu amaçla;

Beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli, sağlıklı bir diyete geçilmelidir.

Sigara kullanımı bırakılmalıdır.

Aşırı kilolu bireylerin kilo vermesi gerekir.

Hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli, her gün düzenli spor yapılmalıdır.

Şeker hastalarında kan şekeri kontrol altında tutulmalıdır.

Hipertansiyon ve hiperkolesterolemi tedavi edilmelidir.

Doktorun reçete ettiği ilaçlar düzenli bir şekilde aksatmadan kullanılmalı, önerilerine harfiyen uyulmalıdır.