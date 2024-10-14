Damat dehşeti: Kaynanasını ve baldızını öldürdü, eşini ve kayınpederini yaraladı

Aktarılan bilgilere göre Edremit'te M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eşinin ailesinin evine geldi.

M.Ö., 45 yaşındaki eşi Nezihe Nurçin Ö., 90 yaşındaki kayınpederi Ali Rıza Kaya, 77 yaşındaki kayınvalidesi Sevim Kaya ve 46 yaşındaki baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı. Ancak damat ve eşinin ailesi arasında tartışma çıktı. M.Ö., elindeki bıçakla aileye saldırdı.

Bağrışmaları duyan komşularının yaptığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırıda baldız Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, babası Ali Rıza Kaya da tedavi altına alındı. Katil zanlısı M.Ö., olayın hemen sonrasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNNET GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.Ö. ilk ifadesinde, saldırıyı cinnet geçirdiği için yaptığını söyledi.