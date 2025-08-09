Damat denize atıldı! Kötülükler geride kaldı

İzmir’in Menderes ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Beste ve Turhan Kürekçi çifti, geleneksel bir düğün ritüelini plajda gerçekleştirdi. Kına gecesinin ertesi sabahı, davul ve zurna eşliğinde halk plajına gelen çift, ellerine yakılan kınaları deniz kenarında yıkadı.

Menderes ilçesindeki halk plajında, dün sabah, özel bir düğün geleneği gerçekleştirildi. Yeni evlenecek olan Beste ve Turhan Kürekçi çifti, düğün öncesi örf ve adetlerine göre yapılan kına gecesinin sabahında ellerine yakılan kınaları yıkamak için davul ve zurnayla plaja geldi.

Ailelerinin de eşlik ettiği gelin ve damat, adet gereği, kötülüklerden arınmak niyetiyle deniz kenarında ellerine yakılan kınaları yıkadı. Daha sonra arkadaşları, damadı denize attı.

DHA'ya konuşan damat Turhan Kürekçi, "Evet, damat benim. Önce kına yıkadık, sonra beni denize attılar. Kötülükleri bu şekilde denize attım, tertemiz hayata başlamak için" diye konuştu.

Geçmişten bugüne uzanan eğlenceli geleneği, plajdaki diğer vatandaşlar da ilgiyle izledi.

