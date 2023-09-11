Damat düğün gecesi kabusu yaşadı. "Boşayın bizi" diyerek mahkemeye koştu

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, akılalmaz olay İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Mehmet İ, aşık olduğu Halime İ'ye evlilik teklif etti.

Halime İ. ise bu teklife 'Evet' yanıtını verdi. İkili çok bir güzel bir düğünle dünyaevine girdi. Aşık olduğu kadınla evlendiği için çok mutlu olan damat düğün gecesi ise hayatının şokunu yaşadı.

İddialara göre çiçeği burnunda damat Mehmet İ., eşi Halime'den feci şekilde dayak yedi. Gece yarısı evi terk eden talihsiz adam hastaneye giderek darp raporu aldı. Düğün gecesi yediği dayağı unutamayan Mehmet İ. kendisini döven eşine boşanma davası açtı.

Dava dilekçesinde; Evlendiğim gece dayak yedim. Bizim evliliğimiz kağıt üzerinde kaldı. Yaşadığımız sorunlar evliliğin devam edemeyeceğinin kanıtıdır" diyen genç adam boşanmalarına karar verilmesini istedi.