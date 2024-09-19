Damat karısını, kayınbaba damadı vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Fatih Mahallesi 4164 Şehit İsmail Dağ Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre, bir süre önce eşiyle kavga eden 30 yaşındaki R.O., babasının evine yerleşen karısı Fadimana Ok ile görüşmek istedi. Kadının görüşmeyi kabul etmemesi üzerine kayınbabasının evine giden R.O. otomobilinin içinde oturarak eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Babası M.A. ile apartmandan dışarı çıkan eşini gören R.O. araçtan inip eşine kurşun yağdırdı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken baba da belindeki tabancayı çıkartarak damadına ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yerdeki yaralı karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Yaralı Fadimana Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı kaybetti. Ağır yaralanan kocası R.O. ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kayıplara karışan kayınbaba R.A.’yı aramaya koyuldu.