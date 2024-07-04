Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı

Kaynak: İHA
Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı

Kırıkkale'de aile içi yaşanan bir kavgada damat kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan damat polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün gece Yenimahalle 182. Sokak'taki bir evde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Edinilen damat H.D. ile kayınvalidesi İ.Y. ve kayınbabası M.Y. arasında aile içi sorunlar nedeni ile bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat H.D. bıçakla kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı.


Ailenin diğer fertleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk kontrollerinin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Damatları tarafından bıçaklanan kayınbaba ve kaynananın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayın sonrasında kaçan H.D., Balışeyh ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

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